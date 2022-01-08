Лапорта уверен, что «Барселона» купит Эрлинга Холанда

Президент «Барселоны»уверен, что нападающий дортмундской «Боруссии»перейдёт в каталонский клуб. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Лопарта сообщил своему ближайшему окружению, что «Барселона» купит норвежца. Президент клуба уже провел несколько встреч с агентом Холанда Мино Райолой, в ходе которых обсудил с представителем футболиста детали возможного перехода.

Ранее стало известно, что Эрлинг Холанд не хочет переходить в мадридский «Реал». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году.