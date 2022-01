«Ливерпуль» просит перенести полуфинал Кубка лиги против «Арсенала»

подал прошение о переносе первого полуфинального матча Кубка английской лиги против лондонского

Указано, что клуб считает необходимым перенести матч из-за нескольких случаев заражения коронавирусом и травм. Тренировка команды во вторник, 4 декабря, была отменена.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» должен состояться 6 января и начаться в 22.45 по московскому времени.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.