Гаджиев: Два наиболее заметных игрока для меня в этом году — Агаларов и Захарян

Бывший тренер ряда российских клубоврассказал о том, кто из игроков РПЛ произвел на него наибольшее впечатление по итогам 2021 года.

«Сложно сказать. Для меня открытием года стал Арсен Захарян. Как игрок, больше всего запомнился Гамид Агаларов. Для меня они два наиболее заметных игрока в 2021 году.

Матвея Сафонова тоже выделю, выручал сборную в этом году», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».

Агаларов является лучшим бомбардиром в текущем розыгрыше РПЛ с 13-ю забитыми мячами, а Захарян стал одним из лучших игроков «Динамо».

В этом сезоне он провел 17 матчей за клуб, в которых четыре раза поразил ворота и шесть раз отдал ассисты партнерам.