Гаджиев: Два наиболее заметных игрока для меня в этом году — Агаларов и Захарян

Гамид Агаларов Фото: globallookpress.com
«Сложно сказать. Для меня открытием года стал Арсен Захарян. Как игрок, больше всего запомнился Гамид Агаларов. Для меня они два наиболее заметных игрока в 2021 году.
Матвея Сафонова тоже выделю, выручал сборную в этом году», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».
Агаларов является лучшим бомбардиром в текущем розыгрыше РПЛ с 13-ю забитыми мячами, а Захарян стал одним из лучших игроков «Динамо».
В этом сезоне он провел 17 матчей за клуб, в которых четыре раза поразил ворота и шесть раз отдал ассисты партнерам.