Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб

Главный тренер сборной Италиипризнан лучшим тренером 2021 года по версии Globe Soccer Awards.

Национальная команды Италии стала лучшей сборной 2021 года.

В 2021 году итальянцы выиграли чемпионат Европы-2020 и дошли до финала Лиги наций, где уступили Испании.

