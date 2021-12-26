СМИ: «Реал» не обращался в «Динамо» по поводу Захаряна

Мадридский «Реал» не обращался в «Динамо» и к представителям Арсена Захаряна по поводу трансфера футболиста, сообщает «Спорт-Экспресса».

Ранее в российской прессе появилась информация о том, что «Реал» планирует купить Захаряна летом 2022 года за 20 миллионов евро, а сделку готовят бывший спортивный директор «Королевского клуба» Предраг Миятович и агенты Срджан Еремич и Владо Лемич. Последний представляет интересы Луки Модрича.

Кроме того, по данным источника, опция выкупа Захаряна следующим летом составляет 15 миллионов евро, а не 20.

Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 18 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.