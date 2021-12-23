Анчелотти: Это важная победа над непростой командой

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Победа очень много значит для нас. Когда ты выигрываешь с разницей в один гол, то приходится терпеть до последней минуты. Бензема? Он отличный форвард, отличный капитан, великий игрок, великий человек, очень сильный и скромный.
Это важная победа над непростой командой на фантастическом стадионе. Мы взяли три очка, которые серьезно влияют на таблицу, но теперь мы собираемся отдохнуть и восстановить тех, кого сегодня не было», — приводит слова Анчелотти Marca.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» набрал 46 очков и продолжает лидировать в таблице Ла Лиги. «Атлетик» идет на 10 позиции, имея 24 балла.