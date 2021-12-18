Примера. «Севилья» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Кадисом»

«Сельта» — «Эспаньол» 3:1

В поединке 18 тура Примеры «Сельта» у себя дома обыграла «Эспаньол» со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед уже на 3 минуте благодаря голу Санти Мины. Во втором тайме по мячу на свой счет записали Яго Аспас и Денис Суарес.

Гол престижа в составе гостей забил Лорен на 90+2 минуте встречи.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Эспаньол 3:1 Голы: 1:0 Сантьяго Мина (3'), 2:0 Яго Аспас (47'), 3:0 Денис Суарес (82'), 3:1 Лоренсо Морон (90 + 2') Сельта: Матиас Дитуро, Уго Мальо, Джозеф Айду, Нестор Араухо, Хавьер Галан, Ренато Тапиа, Брайс Мендес (Габриэль Вейга, 88'), Франсиско Пейнадо (Денис Суарес, 46'), Франко Серви, Яго Аспас (Нолито, 85'), Сантьяго Мина (Hugo Sotelo, 90') Эспаньол: Хавьер Пуадо, Рауль Де Томас, Серхи Дардер, Оскар Мелендо (Мануэль Морланес, 57'), Янхель Эррера (Николас Рибаудо, 58'), Алейш Видаль (Ruben Sanchez, 74'), Адрия Хинер (Дидак Вила, 87'), Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Miguelon (Лоренсо Морон, 58'), Диего Лопес Предупреждения: Сантьяго Мина (89'), Уго Мальо (90 + 1')

Примечательно, что до этого команды четыре раза подряд расходились мировой в очных матчах чемпионата Испании.

«Сельта» набрала 20 очков и вышла на 12 место. «Эспаньол» идет девятым с 23 очками.

«Райо Вальекано» — «Алавес»

18 декабря, 16:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

18 декабря, 18:15 мск

«Барселона» — «Эльче»

18 декабря, 20:30 мск

«Севилья» — «Атлетико»

18 декабря, 23:00 мск

«Гранада» — «Мальорка»

19 декабря, 16:00 мск

«Атлетик» — «Бетис»

19 декабря, 18:15 мск

«Хетафе» — «Осасуна»

19 декабря, 20:30 мск

«Реал» — «Кадис»

19 декабря, 23:00 мск

«Леванте» — «Валенсия»

20 декабря, 23:00 мск