«Герта» — «Боруссия» Д: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 31-й минуте открыли гости отличился Юлиан Брандт.
После перерыва хозяева смогли забить трижды: мячи на свой счет записали Исхак Бельфодиль (51-я минута) и Марко Рихтер, оформивший дубль на 57-й и 69-й минуте.
Под занавес встречи вышедший на замену Штефен Тиггес сократил отставание на 83-й минуте, но отыграться дортмундцы не сумели.
Футбол. Германия. Бундеслига
Герта — Боруссия Д 3:2
Голы: 0:1 Юлиан Брандт (31'), 1:1 Исак Бельфодиль (51'), 2:1 Марко Рихтер (57'), 3:1 Марко Рихтер (69'), 3:2 Штеффен Тиггес (83') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик (Дейорайсо Зефёйк, 55'), Никлас Штарк, Джордан Торунарига, Максимилиан Миттельштедт, Марко Рихтер (Linus Gechter, 72'), Владимир Дарида (Лука Тусар, 72'), Сантьяго Аскасибар, Юрген Эккеленкамп (Дейви Зельке, 87'), Исак Бельфодиль (Марвин Платтенхардт, 87'), Мизьян Маолида Боруссия Д: Дониелл Мален, Эрлинг Холанн, Марко Ройс (Торган Азар, 58'), Махмуд Дахуд, Эмре Джан, Юлиан Брандт (Штеффен Тиггес, 81'), Нико Шульц (Рафаэл Геррейру, 72'), Марин Понграчич, Аксель Витсель (Дан-Аксель Загаду, 72'), Тома Мёнье (Мариус Вольф, 72'), Марвин Хиц Предупреждение: Марин Понграчич (90 + 5')
«Шмели» идут в таблице Бундеслиги вторыми и отстают от мюнхенской «Баварии» уже на девять очков (34 против 43). Берлинцы, набрав 21 очко, поднялись с 15-го на 11-е место.