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    «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» прошли в 1/16 Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Сосьедад Райо Вальекано
    Состоялись некоторые матчи 1/32 финала Кубка Испании.

    Микель Оярсабаль
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    Микель Оярсабаль

    В одном из них «Реал Сосьедад» прошел «Самору», обыграв ее со счетом 3:0. По голу забили Хон Гуриди, Беньят Туррьентес и Микель Оярсабаль.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Самора — Реал Сосьедад 0:3
    Голы: 0:1 Хон Гуриди (47'), 0:2 Benat Turrientes (70'), 0:3 (90 + 2')

    В другой встрече «Райо Вальекано» одолел «Бергантиньос» со счетом 3:1.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Бергантиньос — Райо Вальекано 1:3
    Голы: 0:1 Марио Суарес (37'), 0:2 Пате Сисс (67'), 1:2 Jorge Cano (77'), 1:3 Серхио Морено (90 + 1')

    В составе «пчел» голами отметились Марио Суарес, Пате Сисс и Серхио Морено.

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