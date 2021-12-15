«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» прошли в 1/16 Кубка Испании

Микель Оярсабаль Фото: globallookpress.com
В одном из них «Реал Сосьедад» прошел «Самору», обыграв ее со счетом 3:0. По голу забили Хон Гуриди, Беньят Туррьентес и Микель Оярсабаль.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Самора — Реал Сосьедад 0:3
Голы: 0:1 Хон Гуриди (47'), 0:2 Benat Turrientes (70'), 0:3 (90 + 2')
В другой встрече «Райо Вальекано» одолел «Бергантиньос» со счетом 3:1.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Бергантиньос — Райо Вальекано 1:3
Голы: 0:1 Марио Суарес (37'), 0:2 Пате Сисс (67'), 1:2 Jorge Cano (77'), 1:3 Серхио Морено (90 + 1')
В составе «пчел» голами отметились Марио Суарес, Пате Сисс и Серхио Морено.