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    Жеребьевка Лиги ЕвропыЖеребьевка раунда плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы 2021/22. Онлайн
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    «ПСЖ» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ, «Бавария» встретится с «Атлетико», «Челси» — с «Лиллем»

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Лионель Месси встретится с Криштиану Роналду
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    Лионель Месси встретится с Криштиану Роналду

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  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн
  • Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2021/2022: когда матчи, кто с кем играет
  • Сегодня

    • Впервые в истории турнира матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.

    Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.

    Полный календарь ЛЧ можно будет посмотреть здесь.

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