«ПСЖ» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ, «Бавария» встретится с «Атлетико», «Челси» — с «Лиллем»

Лионель Месси встретится с Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»
«Спортинг» — «Ювентус»
«Интер» — «Аякс»
«Зальцбург» — «Ливерпуль»
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»
«Атлетико» — «Бавария»
«Челси» — «Лилль»
«Бенфика» — «Реал» Мадрид
Впервые в истории турнира матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.
Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.
Полный календарь ЛЧ можно будет посмотреть здесь.