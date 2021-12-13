«ПСЖ» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ, «Бавария» встретится с «Атлетико», «Челси» — с «Лиллем»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»

«Спортинг» — «Ювентус»

«Интер» — «Аякс»

«Зальцбург» — «Ливерпуль»

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Бавария»

«Челси» — «Лилль»

«Бенфика» — «Реал» Мадрид

Впервые в истории турнира матчи на вылет на такой высокой стадии пройдут без правила выездного гола.

Первые матчи будут сыграны 15/16 февраля и 22/23 февраля 2022 года, ответные — 8/9 и 15/16 марта 2022 года.

Полный календарь ЛЧ можно будет посмотреть здесь.