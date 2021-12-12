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    Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»

    «Верона» — «Аталанта»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Верона
    В матче 17-го тура чемпионата Италии «Верона» потерпела домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 1:2.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    Счет на 23-й минуте открыли хозяева. Джованни Симеоне получил снаряд справа в чужой штрафной, после чего прокинул мяч мимо голкипера, направив его прямо в дальний угол

    На 37-й минуте бергамский клуб отыгрался. Джузеппе Пеццелла собирался пробить сам по воротам соперника, но Алексей Миранчук буквально забрал у него мяч, рванул в центр, после чего нанес удар с восьми метров в цель.

    Россиянин впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Аталанты» и забил первый гол.

    А на 62-й минуте Тён Копмейнерс нанес дальний удар по воротам «Вероны». Мяч попал в ногу защитнику, изменил направление и очутился в сетке.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Аталанта 1:2
    Голы: 1:0 Джованни Симеоне (22'), 1:1 Алексей Миранчук (37'), 1:2 Теун Коопмейнерс (63') Верона: Лоренцо Монтипо, Nicolo Casale, Джанджакомо Маньяни (Бошко Шутало, 71'), Федерико Чеккерини (Маттео Канчелльери, 81'), Марко Давиде Фараони, Адриен Тамез, Иван Илич (Мигел Велозу, 60'), Дарко Лазович, Кевин Ласанья (Даниел Беса, 60'), Джанлука Капрари, Джованни Симеоне Аталанта: Луис Мурьель (Дуван Сапата, 57'), Марио Пашалич (Йосип Иличич, 57'), Алексей Миранчук (Маттео Пессина, 78'), Джузеппе Пеццелла (Хосе Луис Паломино, 85'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 46'), Берат Джимсити, Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Хуан Муссо Предупреждения: Федерико Чеккерини (42'), Дуван Сапата (86'), Igor Tudor (90'), Джанлука Капрари (90 + 2')

    «Аталанта» после 17-ти туров набрала 37 баллов и поднялась на второе место в таблице, «Верона» осталась на десятой позиции с 23-я очками.

    Календарь и таблица Серии А

    Следующий матч бергамаски проведут против 18 декабря против «Ромы» дома, а «Верона» отправится в гости к «Торино» днем позже.

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