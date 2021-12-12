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    • «Лестер» разгромил «Ньюкасл», «Вест Хэм» не смог одолеть «Бернли»
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    «Лестер» разгромил «Ньюкасл», «Вест Хэм» не смог одолеть «Бернли»

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    В матче 16 тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле разобрал «Ньюкасл», выиграв со счетом 4:0.

    Патсон дака
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    Патсон дака

    Счет отрыл Юри Тилеманс, который забил с пенальти. Во втором тайме бельгиец оформил дубль. Также по голу забили Патсон Дака и Джеймс Мэддисон.

    «Лестер» прервал 2-матчевую серию без побед и набрал 22 очка, поднявшись на 8 место.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Ньюкасл 4:0
    Голы: 1:0 Юри Тилеманс (пенальти) (39'), 2:0 Патсон Дака (57'), 3:0 Юри Тилеманс (81'), 4:0 Джеймс Мэддисон (85') Лестер: Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань, Джонни Эванс (Бубакари Сумаре, 6'), Чаглар Сёюнджю, Люк Томас, Вильфред Ндиди, Джеймс Мэддисон (Kasey McAteer, 88'), Юри Тилеманс, Kiernan Dewsbury-Hall, Харви Льюис Барнс (Марк Олбрайтон, 71'), Патсон Дака Ньюкасл: Каллум Уилсон, Жоэлинтон, Аллан Сент-Максимен, Джозеф Уиллок, Джонджо Шелви (Мэтт Ритчи, 85'), Мигель Альмирон (Райан Фрейзер, 62'), Джамаль Льюис (Джейкоб Мёрфи, 62'), Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Хавьер Манкильо, Мартин Дубравка Предупреждения: Тимоти Кастань (11'), Джамаль Льюис (24'), Чаглар Сёюнджю (65'), Хавьер Манкильо (70'), Аллан Сент-Максимен (90')

    «Ньюкасл» пока что безуспешно старается выйти из зоны вылета. «Сороки» с 10 баллами занимают 19 место.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Вест Хэм 0:0
    Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Чарли Тейлор, Йоханн Берг Гудмундссон, Эшли Вествуд (Джош Браунхилл, 71'), Джек Корк, Дуайт Макнил (Аарон Леннон, 88'), Крис Вуд (Матей Выдра, 60'), Ник Поуп Вест Хэм: Майкл Антонио, Саид Бенрахма (Никола Влашич, 70'), Мануэль Лансини (Пабло Форнальс, 80'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Артур Масуаку, Исса Диоп, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Чарли Тейлор (33'), Бен Ми (45 + 3'), Крэйг Доусон (90 + 2')

    В другом поединке «Вест Хэм» на выезде не смог победить «Бернли». Матч завершился нулевой ничьей.

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