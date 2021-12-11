«Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Вулхемптон»

В рамках 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» оказался сильнее «Вулхемптона» на домашней арене, матч закончился со счётом 1:0.

В дополнительное время первого тайма Рауль Хименес заработал вторую желтую карточку и тем самым оставил «Вулхемптон» играть в меньшинстве. На 67-й минуте после просмотра VAR «Манчестер Сити» получил право исполнить пенальти. Его отлично реализовал Рахим Стерлинг.

После 16-ти туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает первую строчку турнирной таблицы набрав 38 очков, а «Вулхемптон» идёт восьмым с 21 очками в активе.