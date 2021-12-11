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    «Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Вулхемптон»

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    В рамках 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» оказался сильнее «Вулхемптона» на домашней арене, матч закончился со счётом 1:0.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    В дополнительное время первого тайма Рауль Хименес заработал вторую желтую карточку и тем самым оставил «Вулхемптон» играть в меньшинстве. На 67-й минуте после просмотра VAR «Манчестер Сити» получил право исполнить пенальти. Его отлично реализовал Рахим Стерлинг.

    После 16-ти туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает первую строчку турнирной таблицы набрав 38 очков, а «Вулхемптон» идёт восьмым с 21 очками в активе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Вулверхэмптон 1:0
    Гол: 1:0 Рахим Стерлинг (пенальти) (66') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган (Филип Фоден, 56'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш (Кевин Де Брёйне, 74') Вулверхэмптон: Рауль Хименес, Адама Траоре (Хван Хи Чан, 67'), Райан Айт Нури, Жоау Моутинью, Рубен Невеш (Франсиску Тринкан, 82'), Леандер Дендонкер (Даниэл Поденсе, 87'), Нелсон Семеду, Ромен Сес, Конор Коди, Макс Килман, Жозе Са Предупреждения: Рубен Диаш (40'), Родриго Эрнандес (43'), Рауль Хименес (45 + 1'), Рауль Хименес (45 + 2'), Рубен Невеш (45 + 3'), Леандер Дендонкер (78'), Жоау Канселу (81')
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