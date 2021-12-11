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    Мостовой о возможной отмене матча ЦСКА — «Арсенал»: Мы играли и в минус 20 на чистом бетоне

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможной отмены матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и тульского «Арсенала».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Игра может быть перенесена из-за сложных погодных условий в Москве. В день матча температура воздуха может опуститься до «-18».

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    «Мы играли и в минус 20. Бывало и такое. В декабре в "Лужниках", как сейчас помню. А в школе вообще уже в октябре в сугробах бегал.

    Если раньше играли, то почему и сейчас не сыграть? Сейчас же и условия другие — трава хорошая, дренаж, трибуны теплые. А мы играли на чистом бетоне, болельщики вообще надевали на себя все, что дома было. Поэтому играть можно

    Будет потепление, завтра могут сыграть, даже если перенесут. Отпуска? А они что, так сильно устали за 10 матчей? Пусть играют», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Матч ЦСКА — «Арсенал» запланирован на субботу, 11 декабря. Начало — в 16:30 мск.

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