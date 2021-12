Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖстал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

Француз оформил дубль в матче 6 тура групповой стадии против «Брюгге». Благодаря этому его команда выиграла со счетом 4:1.

🥇 Kylian Mbappé voted #UCL Player of the Week 👏👏👏

Agree with the order?#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/kdTj8ppdAm