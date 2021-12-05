Газизов: Удаление Кротова по делу, это полная безответственность игрока

Шамиль Газизов Фото: globallookpress.com
Вячеслав Кротов удалился на 6-й минуте, получив прямую красную карточку за грубый фол. На 36-й минуте за фол последней надежды с поля был удален Эгаш Касинтура.
«Да что тут говорить? Результат полностью закономерный, вдевятером с "Динамо" играть очень сложно.
Первое удаление по делу. Шестая минута… безответственность полная. Штрафовать? Что касается штрафа, то это наши внутренние моменты.
Вторая красная — это абсолютная случайность. Но что делать? Если сейчас правила трактуются так, что это — фол последней надежды.
По крайней мере, так объясняют. Я не арбитр, поэтому слушаю тех, кто разбирается», — сказал Газизов «Матч ТВ».