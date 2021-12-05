ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» потерял лидерство в АПЛФундамент «Челси» дал трещину
  • 20:55
    • Дубль Классона принес «Краснодару» победу в южном дерби с «Сочи»
  • 19:08
    • «МЮ» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Фреда
  • 18:57
    • Гол и пас Сон Хын Мина помогли «Тоттенхэму» разгромить «Норвич»
  • 18:28
    • Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»
  • 19:54
    • Рублев победил Гойо и вывел Россию вперед в финале Кубка Дэвиса
    Все новости спорта

    Газизов: Удаление Кротова по делу, это полная безответственность игрока

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Уфа Динамо РПЛ Футбол России
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал красные карточки игроков башкирского клуба в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

    Шамиль Газизов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамиль Газизов

    Вячеслав Кротов удалился на 6-й минуте, получив прямую красную карточку за грубый фол. На 36-й минуте за фол последней надежды с поля был удален Эгаш Касинтура.

    «Да что тут говорить? Результат полностью закономерный, вдевятером с "Динамо" играть очень сложно.

    Первое удаление по делу. Шестая минута… безответственность полная. Штрафовать? Что касается штрафа, то это наши внутренние моменты.

    Вторая красная — это абсолютная случайность. Но что делать? Если сейчас правила трактуются так, что это — фол последней надежды.

    По крайней мере, так объясняют. Я не арбитр, поэтому слушаю тех, кто разбирается», — сказал Газизов «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продлит неприятную серию «Дженоа»?
  • «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Динамовцы вынесут ЦСКА на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Сколько мячей забьет «Лион» в матче с «Бордо»?
  • «Бордо» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Бордо — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры