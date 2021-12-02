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    Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

    «Реал» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Мадридский «Реал» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Испании одержал домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 40-й минуте. Асенсио пробил от линии штрафной гостей, вратарь отбил и мяч отскочил к Кариму Бензема, который со средней дистанции покатил его в сетку после касания Модрича.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Атлетик 1:0
    Голы: 1:0 Карим Бензема (40'), 1:0 Карим Бензема (40') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес (Начо Фернандес, 80'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 70'), Каземиро, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 80'), Марко Асенсио (Родриго, 64'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Атлетик: Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 70'), Икер Муньяин (Алехандро Беренгер, 70'), Унай Венседор (Нико Уильямс, 63'), Дани Гарсия (Микель Весга, 82'), Ойер Саррага, Микель Баленсиага, Йерай Альварес, Унай Нуньес, Иньиго Лекуэ (Оскар де Маркос, 46'), Унай Симон Предупреждения: Ойер Саррага (31'), Иньиго Лекуэ (43'), Лука Модрич (68'), Каземиро (78'), Ойер Саррага (31'), (40'), Иньиго Лекуэ (43'), Лука Модрич (68'), (68'), Каземиро (78'), Иньяки Уильямс (78')

    «Реал» набрал 36 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» с 20 очками расположился на восьмой строчке.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем матче примеры мадридский клуб на выезде сыграет против «Реал Сосьедада», а команда из Бильбао в гостях встретится с «Хетафе».

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