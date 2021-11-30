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    Левандовский: Я стал лучшим нападающим года. Спасибо за вашу поддержку

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский поздравил форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и капитана женской «Барселоны» Алексию Путельяс, которые получили «Золотые мячи».

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Сам поляк стал вторым в борьбе за Золотой мяч, но получил приз лучшему форварду.

    «Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в "Золотом мяче"-2021. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

    Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку», — написал Левандовский в твиттере.

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