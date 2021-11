Левандовский: Я стал лучшим нападающим года. Спасибо за вашу поддержку

Нападающий «Баварии»поздравил форварда «Пари Сен-Жермен»и капитана женской «Барселоны», которые получили «Золотые мячи».

Сам поляк стал вторым в борьбе за Золотой мяч, но получил приз лучшему форварду.

«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в "Золотом мяче"-2021. Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на этот приз!

Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку», — написал Левандовский в твиттере.

You're still the best in our eyes, @lewy_official! Congratulations to Lionel #Messi on winning the #BallonDor. 👏#MiaSanMia pic.twitter.com/R0YKNVyWQX