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    «Марсель» одержал домашнюю победу над «Труа»

    «Марсель» — «Труа»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 15-го тура чемпионата Франции «Марсель» одержал домашнюю победу над «Труа» со счетом 1:0.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    Единственный мяч на 57-й минуте забил испанский полузащитник Поль Лирола, которому ассистировал Димитри Пайет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Труа 1:0
    Гол: 1:0 Поль Лирола (74') Марсель: Пау Лопес, Альваро Гонсалес, Вильям Салиба, Луан Перес, Валентин Ронжье, Маттео Гюэндузи, Пап Гуй, Поль Лирола (Луис Энрике, 87'), Димитри Пайет, Конрад де ла Фуэнте (Амаду Бамба Дьенг, 69'), Аркадиуш Милик (Жерсон, 82') Труа: Йоанн Тузгар (Hyun-Jun Suk, 76'), Мама Бальде (Тристан Денгоме, 76'), Роминиг Куаме (Ксавье Шавалерен, 75'), Флорьян Тардье, Жерсон Родригес, Юссуф Коне (Nassim Chadli, 87'), Yoann Salmier, Жимми Жиродон, Адиль Рами (Рено Рипар, 79'), Жулиан Бьянкон, Готье Галлон Предупреждения: Yoann Salmier (10'), Пап Гуй (16'), Флорьян Тардье (17'), Юссуф Коне (43'), Жерсон Родригес (59')

    После этой победы «Марсель» вышел на четвертое место в таблице чемпионата Франции. «Труа» находится на 17-й строчке.

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