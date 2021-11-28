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    Гол Эрреры принес «Эспаньолу» победу над «Реал Сосьедаду»

    «Эспаньол» — «Реал Эспаньол»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» — 1:0.

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    Единственный гол на 77-й минуте забил венесуэльский полузащитник хозяев Янхель Эррера.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Реал Сосьедад 1:0
    Гол: 1:0 Янхель Эррера (77') Эспаньол: Диего Лопес, Алейш Видаль (Miguelon, 78'), Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Кейди Баре (Мануэль Морланес, 58'), Янхель Эррера, Хавьер Пуадо (У Лэй, 78'), Серхи Дардер, Адриан Эмбарба (Николас Рибаудо, 58'), Рауль Де Томас (Лоренсо Морон, 90') Реал Сосьедад: Микель Оярсабаль, Александр Сёрлот (Александер Исак, 60'), Аднан Янузай, Андер Гевара (R.Navarro, 82'), Мартин Субименди, Порту Кристиан (Андер Барренечеа, 60'), Диего Рико, Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Андони Горосабель, Алехандро Ремиро Предупреждения: Александр Сёрлот (43'), Алейш Видаль (47')

    «Реал Сосьедад» с 29 очками остается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, однако ближайший преследователь, «Севилья», провел на две игры меньше. «Эспаньол» идет 9-м (20 очков).

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