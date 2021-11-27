«Атлетик» — «Гранада»: счет 2:2, обзор голов

Рауль Гарсия Фото: globallookpress.com
Рауль Гарсия вывел «басков» вперед, однако до перерыва гости сравняли благодаря голам, которые забили Хорхе Молина и Дарвин Мачис. Автогол Луиша Максимиану спас хозяев от поражения.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Гранада 2:2
Голы: 1:0 Рауль Гарсия (10'), 1:1 Дарвин Мачис (25'), 1:2 Хорхе Молина (34'), 2:2 Луиш Максимиану (автогол) (76') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Микель Баленсиага (Alex Petxa, 78'), Нико Уильямс, Дани Гарсия (Ойер Саррага, 60'), Унай Венседор, Икер Муньяин, Рауль Гарсия, Ойан Сансет (Иньяки Уильямс, 60') Гранада: Хорхе Молина, Луис Суарес, Дарвин Мачис (Карлос Нева, 54'), Анхель Монторо, Максим Гоналон, Рубен Рочина (Ян Брис Этеки, 66'), Серхио Эскудеро, Херман Санчес (Луис Абрам, 45'), Рауль Торренте, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Анхель Монторо (40'), Marcelino Garcia (53'), Ойер Саррага (62'), Херман Санчес (77')
«Атлетик» с 20 очками занимает 8 место. «Гранада» на 16 месте с 12 баллами.