Спаллетти: Мы проиграли, потому что «Спартак» сегодня был лучше

Главный тренер «Наполи»прокомментировал поражение от(1:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Трудно давать оценку — мы пропустили быстрый гол, который предопределил результат. Много теряли мяч, хоть и старались. Потом пропустили второй, и стало еще сложнее.

После перерыва мы стали играть спокойнее, стройнее, но "Спартак" грамотно закрылся в своей штрафной, и нам было сложно что-то создавать.

Погода никакой роли не сыграла. У нас было все, чтобы провести хороший матч. Мы проиграли, потому что "Спартак" сегодня был лучше.

Что до судейства — я получил желтую карточку, когда игрок "Спартака" долго уходил на замену — почти 3 минуты.

Я попросил судью поторопить его и получил желтую карточку. Судейство оценивать не мне — я принимаю то, что есть.

Надеюсь, к воскресенью у нас будет больше игроков. Я не сильно переживаю, когда игра идет. Сегодня было так. Мы проигрывали, но те решения, которые я принял дали свой результат.

У нас было много моментов и подходов. Нужно было быть внимательнее в начале и не пропускать быстро. Мы настраивались на атакующую игру, хотели забрать мяч под контроль.

Марио Руй играл ближе к атаке, чем обычно. Фабиан Руис остался на лавке, потому что был риск получить травму.

Я получил ответ на свои ожидания. Мы провели хороший матч, реакция на сложности, возникшие по ходу игры, была положительной.

Не хочу говорить про отговорки — мы хотели выиграть, играя в наш футбол», — сказал Спаллетти «Спорт-Экспрессу».