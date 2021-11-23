Жезуш: Возвращение Хави в «Барсу» обеспечило новую атмосферу в клубе

Главный тренер «Бенфики»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

Напомним, что в первом матче «Бенфика» на своем поле победила каталонцев со счетом 3:0.

«Нам будет труднее, чем в домашнем матче, в этом нет никаких сомнений, но мы не станем изменять себе — мы будем играть так же, как играли у себя дома.

"Барселона" будет играть по схеме 4-3-3, но всегда возможны вариации. Возвращение в клуб Хави обеспечило новую атмосферу.

"Барселона" очень сильна, и многие ее футболисты могут решать судьбу матчей в одиночку», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Барселона» с 6 очками идет на 2-м месте в группе Е, у «Бенфики» 4 очка и третье место.