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    Аллегри: «Юве» провел хороший матч против великолепного «Лацио»

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Лацио» в 13-м туре Серии А (2:0).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Единственный пенальти, который я видел в своей жизни, это тот, который пробил Бардзальи в Кубке Италии после того, как я его заставил. Команда провела хорошую игру, даже несмотря на то, что у нас было много возможностей, чтобы забить, которыми мы не воспользовались.

    Мы немного торопились с принятием решений. После гола ситуация была не слишком хорошей, "Лацио" через минуту доставил мяч в штрафную, началась неразбериха.

    Мы нанесли много ударов, у нас было много моментов, и мы не пропустили. Мы провели хороший матч против великолепного "Лацио", хорошо контролируя мяч. Мы знаем, что команды Сарри играют хорошо, и мы играли с мячом, сохраняя спокойствие», — цитирует Аллегри Lazionews24.

    Обе команды набрали по 21 очку, но «Лацио» находится на пятом месте в таблице Серии А, а Ювентус на шестом.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре состоятся матчи «Ювентус» — «Аталанта» и «Наполи» — «Лацио»

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