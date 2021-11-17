Степаненко: Сборная Украины заслуженно вышла в плей-офф

Полузащитник сборной Украиныпрокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в стыки ЧМ-2022.

«Выполнили задачу минимум, вышли в плей-офф. Немного переживали, думаю это было видно по игре. Проявили характер и отработали на 100%, а потому заслуженно вышли в плей-офф.

Мы с ребятами разговаривали. Очень переживал, потому что на более опытных ребят ложится большая ответственность в таких играх. Для меня это такой матч был практически второй в жизни. Чувствовал, что играл нервозно.

Подсказывал партнерам, что мы играли в центре слишком широко, поэтому пытался сказать Зинченко и Малиновскому, чтобы они больше заходили в середину и держали мяч. Это больше тактические моменты. Старался всех поддержать помочь, они все молодцы», — цитирует Степаненко пресс-служба сборной Украины.

Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.