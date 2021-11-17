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    Кафельников: Я категорически против, чтобы Россию и Украину разводили при жеребьевке

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    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что УЕФА не должен разводить сборные России и Украины при жеребьевке стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    Соперником российских футболистов в полуфинале стыкового турнира станет одна из несеяных сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. Украина также находится в числе несеяных, но точно не станет соперником России, так как российских и украинских футболистов разведут при жеребьевке из-за сложной политической ситуации.

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    • «Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу.

    Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение», — написал Кафельников в своем твиттере.

    Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

    Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.

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