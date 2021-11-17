Кафельников: Я категорически против, чтобы Россию и Украину разводили при жеребьевке

Бывшая первая ракетка мирасчитает, что УЕФА не должен разводить сборныепри жеребьевке стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022.

Соперником российских футболистов в полуфинале стыкового турнира станет одна из несеяных сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. Украина также находится в числе несеяных, но точно не станет соперником России, так как российских и украинских футболистов разведут при жеребьевке из-за сложной политической ситуации.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу.

Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение», — написал Кафельников в своем твиттере.

Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.