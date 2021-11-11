Талалаев: Выходим на Кипр с настроем победить, но без шапкозакидательского настроения

Главный тренер «Ахмата»оценил стартовый состав сборной России на матч с Кипром.

«В этом стартовом составе меня удивляет легкость, нацеленность на атаку, он подразумевает, что мы не будем обороняться.

Мы будем играть в прессинг с этими атакующими футболистами. Мы выходим на Кипр с настроем победить, но без шапкозакидательского настроения», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что за два тура до окончания первого этапа квалификации сборная России лидирует в группе Н, набрав 19 очков. Кипр располагается на последнем месте с пятью очками.