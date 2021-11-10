«Люди не европейского уровня». Орлов жестко высказался о Джикии и Зобнине

Известный комментаторсчитает, что игроки «Спартака»не смогут усилить

Ранее экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал, как в питерском клубе ранее отказались от подписания капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Экс-скаут "Зенита" Маргарян назвал своей ошибкой, что он не смог договориться с Джикией. Он и Зобнина смотрел. Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны "Зениту". Это люди не европейского уровня.

Представляете уровень этого скаута, который жалеет об этом? В какой команде Джикия играет? На каком месте "Спартак"? А Джикия все время там лидер. Так этого лидера надо сместить и поставить кого-то другого.

Если делать команду, то надо ее делать для Лиги чемпионов. Поэтому "Зенит" должен приглашать футболистов с перспективой роста. А этот скаут "убил" меня. Я теперь понял, в чем причина слабой скаутской работы "Зенита". Захаряна они прозевали, а он был с отцом здесь. Как так?», — сказал Орлов в новом выпуске своего YouTube-канала «ГСО Live».