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    «Люди не европейского уровня». Орлов жестко высказался о Джикии и Зобнине

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что игроки «Спартака» Георгий Джикия и Роман Зобнин не смогут усилить «Зенит».

    Георгий Джикия, Александр Максименко и Роман Зобнин
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    Георгий Джикия, Александр Максименко и Роман Зобнин

    Ранее экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал, как в питерском клубе ранее отказались от подписания капитана «Спартака» Георгия Джикии.

    «Экс-скаут "Зенита" Маргарян назвал своей ошибкой, что он не смог договориться с Джикией. Он и Зобнина смотрел. Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны "Зениту". Это люди не европейского уровня.

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    • Представляете уровень этого скаута, который жалеет об этом? В какой команде Джикия играет? На каком месте "Спартак"? А Джикия все время там лидер. Так этого лидера надо сместить и поставить кого-то другого.

    Если делать команду, то надо ее делать для Лиги чемпионов. Поэтому "Зенит" должен приглашать футболистов с перспективой роста. А этот скаут "убил" меня. Я теперь понял, в чем причина слабой скаутской работы "Зенита". Захаряна они прозевали, а он был с отцом здесь. Как так?», — сказал Орлов в новом выпуске своего YouTube-канала «ГСО Live».

    Новый выпуск на канале Геннадия Орлова
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