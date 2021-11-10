Арустамян: Сейчас ближе всех к подписанию Азмуна «Аталанта»

Инсайдеррассказал о возможном переходе нападающего «Зенита»в итальянскую

У 26-летнего иранского форварда летом следующего года закончится контракт с петербургским клубом.

«Одна из главных интриг РПЛ, где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом.

"Зенит" в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу и, кажется, в Петербурге с этим уже смирились.

На днях главное французское издание L'Équipe написало, что к варианту с иранцем вернулся "Лион", но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас "Аталанта".

Два скаута клуба даже специально прилетали в Петербург на матч с "Ювентусом". По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату — он такой же прыгучий и хорошо играет головой.

На колумбийца несколько окон подряд больший спрос, поэтому "Аталанта" активно прорабатывает варианты замены на случай продажи Сапаты или другого колумбийского нападающего Луиса Муриэля.

В любом случае переезд Азмуна в Бергамо — вопрос пока открытый. И чтобы он состоялся, должно совпасть сразу несколько факторов», — заявил Арустамян на своем ютуб-канале.

26-летний Азмун в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей и забил 7 голов.