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    Арустамян: Сейчас ближе всех к подписанию Азмуна «Аталанта»

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    Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в итальянскую «Аталанту».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    У 26-летнего иранского форварда летом следующего года закончится контракт с петербургским клубом.

    «Одна из главных интриг РПЛ, где продолжит карьеру Сердар Азмун, контракт которого истекает следующим летом.

    "Зенит" в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу и, кажется, в Петербурге с этим уже смирились.

    На днях главное французское издание L'Équipe написало, что к варианту с иранцем вернулся "Лион", но, по моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас "Аталанта".

    Два скаута клуба даже специально прилетали в Петербург на матч с "Ювентусом". По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату — он такой же прыгучий и хорошо играет головой.

    На колумбийца несколько окон подряд больший спрос, поэтому "Аталанта" активно прорабатывает варианты замены на случай продажи Сапаты или другого колумбийского нападающего Луиса Муриэля.

    В любом случае переезд Азмуна в Бергамо — вопрос пока открытый. И чтобы он состоялся, должно совпасть сразу несколько факторов», — заявил Арустамян на своем ютуб-канале.

    26-летний Азмун в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей и забил 7 голов.

    YouTube-канал Нобеля Арустамяна
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