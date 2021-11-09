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    Кутепов: Сам попросился играть за «Спартак-2», помогло мне и в психологическом, и в физическом плане

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    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что просил тренерский штаб выпускать его в матчах за «Спартак-2», чтобы получить игровую практику.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «Сразу после игры с "Лестером" Жиго пожаловался на дискомфорт, поэтому предыгровую тренировку он пропустил.

    Когда его поставили в состав на матч с "Локомотивом", подумал, что с ним все в порядке. Но за 5 минут до конца разминки Жиго сказал, что все-таки не сможет сыграть. Так я и узнал, что выйду в старте.

    Конечно, я был к этому готов и морально, и физически. Чувствую себя хорошо, работаю на полную, так что это не стало для меня проблемой.

    Получил кайф от этого матча. Давно не играл, хотел почувствовать этот ритм. Болельщики, наш стадион — эмоции зашкаливали, конечно.

    Да, я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус. До матча с "Локомотивом" я провел несколько игр за "Спартак-2" и считаю, что это помогло мне и в психологическом, и в физическом плане.

    Я стал увереннее себя чувствовать. Тяжело, когда у тебя нет игровой практики. Я всегда говорил, что не хочу сидеть на месте. Я хочу играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Кутепов «Чемпионату».

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