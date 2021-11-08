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    Агаларов: Не скажу, что расстроился невызову в сборную. Постараюсь принести пользу «молодежке»

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    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал, как отреагировал на решение тренерского штаба сборной России не вызывать его на матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «Я не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет для сборной лучше, то я только за. Я попал в молодежную сборную и постараюсь принести пользу молодежной команде.

    Основная сборная — это мечта с детства такая, к которой ты стремишься, как только ты пошел в футбол. И тебе хочется играть за основную сборную.

    И когда ты туда попадаешь, бывают другие эмоции, нежели в молодежной. Да, в молодежной тоже надо доказывать и тоже бывают положительные эмоции.

    Когда разговаривали с отцом перед сезоном, я ему пообещал до зимы забить 10, честно скажу. И я могу сказать, что я стремился к этому, да. 10 мячей. Была такая планка минимальная.

    Я перед собой ставлю только максимальные цели, а как уже дальше будет, один Всевышний знает», — сказал Агаларов «Матч ТВ».

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