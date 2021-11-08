Агаларов: Не скажу, что расстроился невызову в сборную. Постараюсь принести пользу «молодежке»

Нападающий «Уфы»рассказал, как отреагировал на решение тренерского штаба сборной России не вызывать его на матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

«Я не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет для сборной лучше, то я только за. Я попал в молодежную сборную и постараюсь принести пользу молодежной команде.

Основная сборная — это мечта с детства такая, к которой ты стремишься, как только ты пошел в футбол. И тебе хочется играть за основную сборную.

И когда ты туда попадаешь, бывают другие эмоции, нежели в молодежной. Да, в молодежной тоже надо доказывать и тоже бывают положительные эмоции.

Когда разговаривали с отцом перед сезоном, я ему пообещал до зимы забить 10, честно скажу. И я могу сказать, что я стремился к этому, да. 10 мячей. Была такая планка минимальная.

Я перед собой ставлю только максимальные цели, а как уже дальше будет, один Всевышний знает», — сказал Агаларов «Матч ТВ».