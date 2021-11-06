ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунРПЛ. «Зенит» в гостях у «Урала», дерби «Спартака» и «Локомотива»
  • 17:07
    • «Оренбург» победил «Балтику» и сохранил лидерство в ФНЛ
  • 16:03
    • «Арсенал» не сумел дожать «Уфу», игравшую в меньшинстве
  • 12:04
    • Релиз полной версии eFootball 2022 переносится на весну
  • 10:33
    • Хави о возвращении в «Барселону»: Я по-настоящему счастлив
  • 06:26
    • «Спартак» может возглавить экс-помощник Конте
    Все новости спорта

    «Арсенал» не сумел дожать «Уфу», игравшую в меньшинстве

    «Арсенал» — «Уфа»: счет 0:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В поединке 14 тура РПЛ «Арсенал» и «Уфа» в Туле разыграли нулевую ничью.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Гости с 18 минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил Руслан Фищенко.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Уфа 0:0
    Арсенал Тула: Антон Коченков, Игорь Смольников, Иван Новосельцев, Урош Радакович, Artem Sokol, Руслан Камболов (Аяз Гулиев, 46'), Даниил Хлусевич (Axel Bjoernstroem, 46'), Сергей Ткачёв (Artem Sukhanov, 83'), Кингз Кангва, Эванс Кангва (Зурико Давиташвили, 76'), Evgeni Lutsenko (Евгений Марков, 86') Уфа: Гамид Агаларов (Александр Саплинов, 80'), Остон Урунов, Вячеслав Кротов (Владислав Камилов, 69'), Боян Йокич, Руслан Фищенко, Filip Mrzljak (Артём Голубев, 86'), Egas Cacintura, Alexey Nikitin, Юрий Журавлёв, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Беленов Предупреждения: Руслан Фищенко (1'), Руслан Камболов (16'), Руслан Фищенко (18'), Сергей Ткачёв (36'), Урош Радакович (45 + 1')

    В таблице РПЛ «Арсенал» занимает 14 место с 13 очками. «Уфа» с 14 баллами занимает 11 позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» снова удивит «Ман Сити»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» снова выиграет у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Барселона» успешно погостит в Виго?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры