Талалаев: У «Уфы» есть Агаларов, который забивает. У «Ахмата» нет, вот и все

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал результат матча с(0:1) в 13-м туре РПЛ.

Автором единственного гола на 58-й минуте стал лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов, забивший свой 11-й мяч.

«Никаких эмоций в раздевалке. Ребята сидят опустошенные. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.

Исполнительское мастерство определяет все. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ... Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру... Как угодно.

Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно.

По организации игры не думаю, что "Уфа" сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.

А то, что сделал Тодорович... В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или еще куда-то.

Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока.

Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдает команде соперника мяч, мы с "Химками" получили такой мяч, здесь получаем.

Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, все происходит практически одинаково.

У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все!» — сказал Талалаев «Матч ТВ».