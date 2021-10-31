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    Талалаев: У «Уфы» есть Агаларов, который забивает. У «Ахмата» нет, вот и все

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча с «Уфой» (0:1) в 13-м туре РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    Автором единственного гола на 58-й минуте стал лучший бомбардир текущего сезона Гамид Агаларов, забивший свой 11-й мяч.

    «Никаких эмоций в раздевалке. Ребята сидят опустошенные. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.

    Исполнительское мастерство определяет все. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ... Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру... Как угодно.

    Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно.

    По организации игры не думаю, что "Уфа" сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.

    А то, что сделал Тодорович... В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или еще куда-то.

    Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока.

    Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдает команде соперника мяч, мы с "Химками" получили такой мяч, здесь получаем.

    Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, все происходит практически одинаково.

    У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все!» — сказал Талалаев «Матч ТВ».

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