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    Витория назвал недопустимым гол «Ростова» в контратаке

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал об упущенной победе в матче чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Сложно комментировать итоги такого матча. Мы очень хотели исправиться за неудачи, которые преследовали нас в последнее время. Сыграли компактнее, стабильнее. Забили один мяч и должны были забивать еще. Однако пропустили на самых последних секундах. Футбол бывает жесток. Сегодня для нас именно такой случай. Совсем чуть-чуть не хватило удачи.

    Мне понравилось, как сыграл сегодня Селихов. Да, до этого мы доверяли Максименко, но настало время сделать эту замену. Такой гол, который мы пропустили в самой концовке, просто недопустим. Ведь "Ростов", уступавший в счете, забил в контратаке! Прежде чем мяч опустился за спину Селихову, другие игроки позволили ему там оказаться.

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    • Почему с первых минут играл Ларссон, а не Игнатов или Бакаев? Потому что нам нужны свежие люди. Бакаев и Игнатов вышли на замену, и их свежесть помогла нам забить мяч», — приводит слова Витории официальный сайт «Спартака».

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