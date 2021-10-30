«Ливерпуль» — «Брайтон»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче десятого тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Мерсисайдцы открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Ван Дейк исполнил диагональный перевод на правый край атаки в зону Салаха, а тот уже выкатил передачу под удар с ходу Хендерсону — мяч залетел в угол ворот.

А на 24-й минуте Окслейд-Чемберлен оценил ситуацию в штрафной гостей и выполнил классную подачу за спины защитникам, позволив Мане в падении головой переправить мяч в сетку ворот.

«Брайтон» отыграл один мяч на 41-й минуте. Энок Мвепу исполнил шикарный удар в касание из-за мерсисайдской штрафной — за шиворот Бекеру залетел мяч.

А на 65-й минуте «Брайтон» сравнял счёт. Перешла атака гостей с фланга в центр, Лаллана сделал передачу на Троссарда, который в штрафной обыграл Робертсона и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2 Голы: 1:0 Джордан Хендерсон (4'), 2:0 Садио Мане (24'), 2:1 Энок Мвепу (41'), 2:2 Леандро Троссард (65') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Наби Кейта (Алекс Окслейд-Чемберлен, 20'), Джордан Хендерсон, Кёртис Джонс (Такуми Минамино, 87'), Мохамед Салах, Роберто Фирмино (Диогу Жота, 78'), Садио Мане Брайтон энд Хоув Альбион: Леандро Троссард, Якуб Модер (Тарик Лампти, 66'), Адам Лаллана (Паскаль Гросс, 77'), Соломон Марч, Ив Биссума (Алексис Мак Аллистер, 60'), Энок Мвепу, Марк Кукурелья, Льюис Данк, Шейн Даффи, Йоэл Велтман, Роберт Санчес Предупреждения: Такуми Минамино (88'), Тарик Лампти (90 + 1'), Шейн Даффи (90 + 1'), Эндрю Робертсон (90 + 4')

«Ливерпуль» остался вторым в таблице АПЛ, набрав 22 очка, а «Брайтон» — шестым с 16 очками.

6 ноября «Брайтон» примет «Ньюкасл», а «Ливерпуль» на следующий день сыграет на выезде с «Вест Хэмом»