«Ливерпуль» — «Брайтон»: счет матча 2:2, обзор голов

Мерсисайдцы открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Ван Дейк исполнил диагональный перевод на правый край атаки в зону Салаха, а тот уже выкатил передачу под удар с ходу Хендерсону — мяч залетел в угол ворот.
А на 24-й минуте Окслейд-Чемберлен оценил ситуацию в штрафной гостей и выполнил классную подачу за спины защитникам, позволив Мане в падении головой переправить мяч в сетку ворот.
«Брайтон» отыграл один мяч на 41-й минуте. Энок Мвепу исполнил шикарный удар в касание из-за мерсисайдской штрафной — за шиворот Бекеру залетел мяч.
А на 65-й минуте «Брайтон» сравнял счёт. Перешла атака гостей с фланга в центр, Лаллана сделал передачу на Троссарда, который в штрафной обыграл Робертсона и пробил мимо вратаря в ближний угол ворот.
«Ливерпуль» остался вторым в таблице АПЛ, набрав 22 очка, а «Брайтон» — шестым с 16 очками.
6 ноября «Брайтон» примет «Ньюкасл», а «Ливерпуль» на следующий день сыграет на выезде с «Вест Хэмом»