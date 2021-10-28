Хави согласился возглавить «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда»согласен занять аналогичную должность в «Барселоне», которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.

«Барселона» объявила об увольнении Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в десятом туре чемпионата Испании.

По информации Mundo Deportivo, Хави готов к работе в «Барселоне», но его назначение состоится только в том случае, если каталонский клуб сможет договориться с «Аль-Саддом».

В катарском клубе, по данным источника, открыты к переговорам с «Барселоной». Руководство «Аль-Садда» не намерено удерживать 41-летнего специалиста, если у него появится желание уйти из команды.

Ожидается, что Хави возглавит «Барсу» после паузы на матчи сборных. А до этого времени команда будет играть под руководством тренера «молодежки» Серхи Бархуана.

В том случае, если Хави по каким-то причинам не сможет покинуть «Аль-Садд», «Барселона» попробует договориться с главным тренером аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

«Барселона» занимает девятое место в текущем чемпионате Испании.