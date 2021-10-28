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    Хави согласился возглавить «Барселону»

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    Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес согласен занять аналогичную должность в «Барселоне», которая стала вакантной после отставки Рональда Кумана.

    Хави
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    Хави

    «Барселона» объявила об увольнении Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в десятом туре чемпионата Испании.

    По информации Mundo Deportivo, Хави готов к работе в «Барселоне», но его назначение состоится только в том случае, если каталонский клуб сможет договориться с «Аль-Саддом».

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    • В катарском клубе, по данным источника, открыты к переговорам с «Барселоной». Руководство «Аль-Садда» не намерено удерживать 41-летнего специалиста, если у него появится желание уйти из команды.

    Ожидается, что Хави возглавит «Барсу» после паузы на матчи сборных. А до этого времени команда будет играть под руководством тренера «молодежки» Серхи Бархуана.

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    • В том случае, если Хави по каким-то причинам не сможет покинуть «Аль-Садд», «Барселона» попробует договориться с главным тренером аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

    «Барселона» занимает девятое место в текущем чемпионате Испании.

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