«Спартак» — «Лестер»: счет матча 3:4, обзор голов

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Соболев получил пас от Бакаева и пробил из угла штрафной «Лестера». Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся.
На 44-й минуте Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную гостей и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.
Всего минута потребовалась «Лестеру», чтобы отыграть один мяч. Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную «Спартака», Патсон Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот.
На 48-й минуте счет сравнялся. Ихеаначо здорово открылся за спину Рассказову, ворвался в штрафную красно-белых и прострелил в центр, а Дака спокойно переправил мяч в пустые ворота.
«Лестер» вышел вперед на 54-й минуте. Англичане в контратаке убежали три в три, Тилеманс сделал передачу вразрез, Дака выскочил на ворота и пробил мимо Максименко.
Календарь и таблица Лиги Европы
На 79-й минуте «Лисы» убежали в контратаку, Мэддисон сделал пас вперёд — Патсон Дака дошёл до штрафной и технично уложил мяч в нижний угол ворот «Спартака».
«Спартаку» удалось сократить отставание до минимума на 86-й минуте. Промес дошёл до штрафной «Лестера» и сделал пас вперёд, Мозес прострелил во вратарскую, а Соболев набежал и вколотил мяч в сетку.
«Лестер» с четырьмя очками поднялся на второе место в группе C, «Спартак» с тремя баллами идет на третьей строчке.
Ответный матч в рамках четвертого тура команды проведут 4 ноября в Англии.