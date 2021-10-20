«Спартак» — «Лестер»: счет матча 3:4, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(3:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Соболев получил пас от Бакаева и пробил из угла штрафной «Лестера». Мяч зацепил спину Сумаре и влетел в сетку — Шмейхель не дотянулся.

На 44-й минуте Мозес пошёл в борьбу и отобрал мяч Сёюнджю на фланге. Виктор влетел в штрафную гостей и прострелил в центр, а Ларссон в касание переправил мяч в сетку.

Все прогнозы на Лигу Европы

Всего минута потребовалась «Лестеру», чтобы отыграть один мяч. Ихеаначо сделал мягкий заброс в штрафную «Спартака», Патсон Дака по центру выскочил один на один и пробил в угол ворот.

На 48-й минуте счет сравнялся. Ихеаначо здорово открылся за спину Рассказову, ворвался в штрафную красно-белых и прострелил в центр, а Дака спокойно переправил мяч в пустые ворота.

«Лестер» вышел вперед на 54-й минуте. Англичане в контратаке убежали три в три, Тилеманс сделал передачу вразрез, Дака выскочил на ворота и пробил мимо Максименко.

Календарь и таблица Лиги Европы

На 79-й минуте «Лисы» убежали в контратаку, Мэддисон сделал пас вперёд — Патсон Дака дошёл до штрафной и технично уложил мяч в нижний угол ворот «Спартака».

«Спартаку» удалось сократить отставание до минимума на 86-й минуте. Промес дошёл до штрафной «Лестера» и сделал пас вперёд, Мозес прострелил во вратарскую, а Соболев набежал и вколотил мяч в сетку.

Футбол. Лига Европы. Группа C Спартак — Лестер 3:4 Голы: 1:0 Александр Соболев (11'), 2:0 Джордан Ларссон (44'), 2:1 Патсон Дака (45'), 2:2 Патсон Дака (48'), 2:3 Патсон Дака (54'), 2:4 Патсон Дака (79'), 3:4 Александр Соболев (86') Спартак: Александр Максименко, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Роман Зобнин (Михаил Игнатов, 68'), Руслан Литвинов, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев (Квинси Промес, 68'), Александр Соболев, Джордан Ларссон (Александр Ломовицкий, 89') Лестер: Патсон Дака, Келечи Ихеаначо, Джеймс Мэддисон, Люк Томас (Райан Бертранд, 82'), Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 65'), Бубакари Сумаре, Рикарду Перейра (Марк Олбрайтон, 59'), Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс (Янник Вестергор, 82'), Даниэль Амарти, Каспер Шмейхель Предупреждения: Рикарду Перейра (30'), Руслан Литвинов (33'), Бубакари Сумаре (88'), Александр Ломовицкий (90 + 5')

«Лестер» с четырьмя очками поднялся на второе место в группе C, «Спартак» с тремя баллами идет на третьей строчке.

Ответный матч в рамках четвертого тура команды проведут 4 ноября в Англии.