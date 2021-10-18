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    Бывший пресс-атташе «Анжи»: Хабиб был очень близок к тому, чтобы спасти клуб

    Футбол Анжи Футбол России
    Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов рассказал о том, что непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов мог привести в клуб арабских инвесторов.

    Хабиб Нурмагомедов
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    Хабиб Нурмагомедов

    «Я точно знаю, что Хабиб был очень близок к тому, чтобы спасти "Анжи". Он практически нашёл решение вопроса пару лет назад. Нурмагомедов почти привёл в клуб арабских инвесторов. Из-за определённых причин в последний момент всё сорвалось. Эти причины от него не зависели. После этого он бросил это дело, потому что бессмысленно. Сейчас, кстати, он стал поддерживать махачкалинский "Легион".

    Мне с одной стороны это не очень понятно, с другой — я понимаю, что основания были. После той истории его пути с "Анжи" разошлись. После этого он выбрал "Легион", потому что с ним общается Шамиль Лахиялов. Хабиб им слегка помогает медийно. Но, естественно, не так, как хотел помочь "Анжи". В целом, у меня к нему хорошее отношение. Я же проводил его чествование в Махачкале, когда он выиграл пояс. Я был организатором, координировал все службы, постоянно был с Хабибом, объяснял ему программу и так далее. Я много с ним общался в тот вечер. Нурмагомедов — классный чувак, у него отличное чувство юмора, он хорошо общается, максимально простой. Понимает, что образование — это важно, что надо не только драками заниматься.

    В то же время я категорически не согласен с его позицией, которая была по отмене концертов — по той истории с Кридом. Со своими постами в "Инстаграме" он тоже периодически промахивается. Думаю, Хабиб до сих пор не понимает, насколько большое у него влияние на аудиторию, какая у него цитируемость. Внутри он остался всё тем же простым махачкалинским парнем, а по факту является крупнейшим лидером мнений для огромного числа людей. Ему совершенно точно нужен человек рядом, профессионал, который помогал бы с соцсетями, фильтровал бы какие-то вещи, подсказывал, что писать стоит, а что нет. Обидно, что те ресурсы, в первую очередь медийные, которые у него есть и свое влияние — он мог направить в более позитивное русло. Но это его видение жизни, большую роль тут играет вопрос религии, а осуждать такое — табу», — приводит слова Расулова «Чемпионат».

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