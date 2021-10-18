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    «Алавес» — «Бетис»: стартовые составы команд

    «Алавес» — «Бетис»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Алавес» и «Бетис» назвали стартовые составы на матч 9 тура Примеры. Начало встречи в 20:00 мск.

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардия, Миазга, Химо, Пина, Мойя, Пельистри, Риоха, Де ла Фуэнте, Хоселу.

    Запасные: Сивера, Агиррегабирия, Лежён, Лопес, Тачи, Гарсия, Н’Диайе, Мартин, Мендес, Понс, Гвидетти, Силла.

    «Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Бартра, Бельерин, Гуардадо, Карвалью, Каналес, Родри, Фекир, Жозе.

    Запасные: Браво, Гонсалес, Монтойя, Песселья, Акуоку, Лайнес, Родригес, Хоакин, Иглесиас, Хуанми, Руибаль, Тельо.

    Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз на этот поединок, который можно прочитать здесь.

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