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    Гол и пас Кейна помогли «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» : счет матча 2:3, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Ньюкаслом» (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»

    Счет в матче на 2-й минуте открыли «сороки». Сент-Максимен получил мяч у правого края штрафной, осмотрелся и выполнил передачу вдоль её линии на Манкильо, который навесил во вратарскую, где Уилсон опередил соперников и головой вколотил мяч в сетку.

    На 17-й минуте «шпоры» отыгрались. Регилон с левого фланга покатил мяч на Н'Домбеле, который чуть «качнул» Ласселлса и пробил из-под него в правый верхний угол ворот.

    На 22-й минуте Хёйбьерг выполнил отличный мягкий навес из глубины поля на Кейна, Гарри вырвался один на один с Дарлоу и технично перебросил его правой ногой после отскока мяча от газона.

    В добавленное к первому тайму время Моура в центре получил мяч от Н'Домбеле, укрыл его корпусом от соперника и выполнил разрезающую передачу вперёд на Кейна. Гарри догнал мяч в правой части штрафной и прострелил на дальнюю штангу, где Сон Хын Мин замкнул ударом в касание под перекладину.

    На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Регилон на скорости рвался в штрафную по левой половине поля и был сбит Шелви, получившим за это вторую желтую карточку.

    «Ньюкасл» сократил отставание до минимума на 89-й минуте. Мёрфи закрутил мяч со штрафного к дальней штанге, в направлении Жоэлинтона. Дайер сыграл на опережение и хотел сделать скидку головой на Льориса, но промахнулся, попав по мячу правым коленом — в результате получился точный удар в дальний угол собственных ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Тоттенхэм 2:3
    Голы: 1:0 Каллум Уилсон (2'), 1:1 Тангай Н'Домбеле (17'), 1:2 Гарри Кейн (22') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Хавьер Манкильо, Джамал Ласcеллс, Киран Кларк, Мэтт Ритчи, Айзак Хэйден, Аллан Сент-Максимен, Джозеф Уиллок (Джейкоб Мёрфи, 77'), Шон Лонгстафф (Джонджо Шелви, 60'), Жоэлинтон, Каллум Уилсон (Райан Фрейзер, 77') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Тангай Н'Домбеле, Лукас Моура, Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Эмерсон, Уго Льорис Предупреждения: Шон Лонгстафф (34'), Киран Кларк (54'), Эмерсон (64'), Айзак Хэйден (68'), Джонджо Шелви (78'), Джонджо Шелви (83'), Жоэлинтон (90 + 3')

    Команда Нуну Эшпириту Санту поднялась на 5-е место в таблице АПЛ, набрав 15 очков, в активе хозяев 19-е место и 3 очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    Добавим, что для главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса матч был 1000-м в его тренерской карьере.

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