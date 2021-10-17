«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» : счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 2-й минуте открыли «сороки». Сент-Максимен получил мяч у правого края штрафной, осмотрелся и выполнил передачу вдоль её линии на Манкильо, который навесил во вратарскую, где Уилсон опередил соперников и головой вколотил мяч в сетку.
На 17-й минуте «шпоры» отыгрались. Регилон с левого фланга покатил мяч на Н'Домбеле, который чуть «качнул» Ласселлса и пробил из-под него в правый верхний угол ворот.
На 22-й минуте Хёйбьерг выполнил отличный мягкий навес из глубины поля на Кейна, Гарри вырвался один на один с Дарлоу и технично перебросил его правой ногой после отскока мяча от газона.
В добавленное к первому тайму время Моура в центре получил мяч от Н'Домбеле, укрыл его корпусом от соперника и выполнил разрезающую передачу вперёд на Кейна. Гарри догнал мяч в правой части штрафной и прострелил на дальнюю штангу, где Сон Хын Мин замкнул ударом в касание под перекладину.
На 83-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Регилон на скорости рвался в штрафную по левой половине поля и был сбит Шелви, получившим за это вторую желтую карточку.
«Ньюкасл» сократил отставание до минимума на 89-й минуте. Мёрфи закрутил мяч со штрафного к дальней штанге, в направлении Жоэлинтона. Дайер сыграл на опережение и хотел сделать скидку головой на Льориса, но промахнулся, попав по мячу правым коленом — в результате получился точный удар в дальний угол собственных ворот.
Команда Нуну Эшпириту Санту поднялась на 5-е место в таблице АПЛ, набрав 15 очков, в активе хозяев 19-е место и 3 очка.
Добавим, что для главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса матч был 1000-м в его тренерской карьере.