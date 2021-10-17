Гол Мира принес «Севилье» победу над «Сельтой» в Виго

«Севилья» Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий гостей Рафаэль Мир.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Севилья 0:1
Гол: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (54') Сельта: Матиас Дитуро, Уго Мальо, Джейсон Мурильо, Джозеф Айду, Хавьер Галан, Франсиско Пейнадо (Thiago Galhardo, 81'), Брайс Мендес, Денис Суарес, Нолито (Франко Серви, 73'), Яго Аспас, Сантьяго Мина Севилья: Лукас Окампос (Маркос Акунья, 73'), Рафаэль Мир Висенте (Эрик Ламела, 66'), Оливер Торрес (Томас Делейни, 53'), Иван Ракитич (Сусо, 53'), Фернандо, Жоан Жордан (Оскар Родригес, 73'), Людвиг Аугустинсон, Карим Рекик, Неманья Гудель, Хесус Навас, Яссин Буну Предупреждения: Брайс Мендес (2'), Иван Ракитич (11'), Хесус Навас (38'), Жоан Жордан (62'), Яго Аспас (89')
С 17 очками «Севилья» поднялась на 3-е место в таблице Примеры, обойдя «Атлетико». «Сельта» по-прежнему имеет в активе 7 очков и располагается на 16-й строчке.