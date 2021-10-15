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    Клаудиньо: Считаю, что с «Юве» у нас есть все шансы на победу

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом»

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Обыграли "Мальме" — знаковая победа. Надеюсь, выиграем еще несколько матчей и пройдем в плей-офф.

    Ожидания от "Ювентуса" хорошие. С "Челси" мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над "Мальме" дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с "Юве" у нас все шансы на победу.

    "Зенит" несколько лет подряд не выходит из группы? Очень хочу этого сейчас — и не только я, все игроки. "Зенит" достоин этого. Нам нужно побеждать дальше», — сказал Клаудиньо Sport24.

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