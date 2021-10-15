Клаудиньо: Считаю, что с «Юве» у нас есть все шансы на победу

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом»

«Обыграли "Мальме" — знаковая победа. Надеюсь, выиграем еще несколько матчей и пройдем в плей-офф.

Ожидания от "Ювентуса" хорошие. С "Челси" мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над "Мальме" дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с "Юве" у нас все шансы на победу.

"Зенит" несколько лет подряд не выходит из группы? Очень хочу этого сейчас — и не только я, все игроки. "Зенит" достоин этого. Нам нужно побеждать дальше», — сказал Клаудиньо Sport24.