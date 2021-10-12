Бышовец: Смотрел хорватов, и могу сказать, что нашим под силу их обыграть

Заслуженный тренер СССРоценил игру сборнойв гостевом матче со(2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Прежде всего, конечно, результат определился качеством игры. Вчерашняя команда смотрелась очень организованной, ребята играли с преимуществом, и в целом матч оставил хорошее впечатление.

Гол, забитый Джикией, отличный. Хочется его поздравить с этим мячом.

Я думаю, то, что команда вышла на первое место, дает хорошие шансы сохранить позиции. Я смотрел хорватов, и могу сказать, что нашим под силу их обыграть. Тем более наша команда от игры к игре совершенствуется. Хочется поздравить и тренеров, и игроков.

Выглядели, конечно, лучше, чем в матче со словаками: и подготовка команды, и потери сказались на качестве футбола в матче со Словакией. Объективно все эти моменты создавали большие проблемы для тренеров и для взаимопонимания игроков.

После матча со Словакией тренеры хорошо поработали над информацией для размышления, хорошо проанализировали ее. И результатом всего стала победа над словенцами», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.