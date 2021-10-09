Бывший тренер сборной Словакии: Карпину повезло

Бывший главный тренер сборной Словакиипрокомментировал победу сборной России (1:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

«У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь [Матвей Сафонов], удача была на стороне России. Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота.

Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звездные футболисты, такие как Александр Головин, Артем Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду», — цитирует Вайсса ТАСС.