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    Бывший тренер сборной Словакии: Карпину повезло

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    Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс прокомментировал победу сборной России (1:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

    Владимир Вайсс
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    Владимир Вайсс

    «У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь [Матвей Сафонов], удача была на стороне России. Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота.

    Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звездные футболисты, такие как Александр Головин, Артем Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду», — цитирует Вайсса ТАСС.

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