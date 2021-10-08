Мартинес: Бельгия слишком много думала о выходе в финал

Главный тренер сборной Бельгиипрокомментировал поражение от национальной команды Франции (2:3) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал.

Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол», — цитирует Роберто Мартинеса пресс-служба УЕФА.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.