Глебов о вызове в сборную: Смотрю — уведомления от Карпина: «Футболистик, ты где?»

Полузащитник «Ростова»рассказал, как узнал о вызове в сборную России.

21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.

«Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу. Давно записывался, нужно было удалить зуб мудрости.

Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: "Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич [Карпин] ищет". Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон. А у меня сегодня весь день какие-то проблемы с интернетом.

Срочно прошу жену раздать Wi-Fi, смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: "Футболистик, ты где?". Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: "Конечно, готов!".

Мне сразу же звонят администраторы, присылают билеты. Завтра первым рейсом лечу в расположение национальной команды. Безумно счастлив. Наверное, даже не стоит говорить о том, какие эмоции сейчас испытываю.

Еще минут 15-20, и я бы уже сидел в кресле стоматолога, и ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелеты и воздержаться от физических нагрузок», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

Глебов в текущем сезоне провел 11 матчей за «Ростов», забил два гола и отдал одну голевую передачу.