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    Глебов о вызове в сборную: Смотрю — уведомления от Карпина: «Футболистик, ты где?»

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    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как узнал о вызове в сборную России.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.

    «Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу. Давно записывался, нужно было удалить зуб мудрости.

    Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: "Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич [Карпин] ищет". Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон. А у меня сегодня весь день какие-то проблемы с интернетом.

    Срочно прошу жену раздать Wi-Fi, смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: "Футболистик, ты где?". Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: "Конечно, готов!".

    Мне сразу же звонят администраторы, присылают билеты. Завтра первым рейсом лечу в расположение национальной команды. Безумно счастлив. Наверное, даже не стоит говорить о том, какие эмоции сейчас испытываю.

    Еще минут 15-20, и я бы уже сидел в кресле стоматолога, и ни о какой сборной говорить бы не пришлось. После удаления зуба мудрости несколько дней рекомендуют не совершать перелеты и воздержаться от физических нагрузок», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

    После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

    Глебов в текущем сезоне провел 11 матчей за «Ростов», забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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