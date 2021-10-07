Кьеза раскритиковал судейство Карасева

Нападающий сборной Италиипосле поражения от Испании в полуфинале Лиги наций (1:2) раскритиковал главного арбитра

«Удаление Бонуччи было очень жестким наказанием, потому что я никогда не видел на этом уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с арбитром. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся.

Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных желтых карточек на таком уровне», — сказал Кьеза RAI Sport.

Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.