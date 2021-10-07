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    Кьеза раскритиковал судейство Карасева

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    Нападающий сборной Италии Фернандо Кьеза после поражения от Испании в полуфинале Лиги наций (1:2) раскритиковал главного арбитра Сергея Карасева.

    Фернандо Кьеза
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    Фернандо Кьеза

    «Удаление Бонуччи было очень жестким наказанием, потому что я никогда не видел на этом уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с арбитром. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся.

    Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных желтых карточек на таком уровне», — сказал Кьеза RAI Sport.

    Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.

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