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    Мартинес: Франция, как и Бельгия, стала сильнее после ЧМ-2018

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед полуфиналом Лиги наций против Франции оценил силу команд.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Стали ли мы сильнее, чем три года назад? Мне хотелось бы в это верить. В сборную пришли новые лица, из которых я мог выбирать состав на этот турнир.

    Нам выпала возможность подольше поиграть вместе. Синхронизация стала лучше. Игроки лучше понимают друг друга.

    Франция тоже стала сильнее после ЧМ-2018. У них много хороших молодых игроков, в сборную вернулся Бензема. Мбаппе тоже добился прогресса за эти три года.

    У них на одну позицию как минимум три классных игрока. Поэтому думаю, что Дидье Дешам согласится со мной, что Франция также стала сильнее за эти три года», — цитирует Мартинеса сайт УЕФА.

    Матч Бельгия — Франция состоится 7 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

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