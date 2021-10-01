Сборная Бельгии назвала состав на «Финал четырех» Лиги наций

Разгромили, но не убедили. «Зенит» одержал свою самую крупную победу в ЛЧ

Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 4:0 над «Мальмё» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было