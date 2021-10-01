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    Сборная Бельгии назвала состав на «Финал четырех» Лиги наций

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    Стал известен состав сборной Бельгии на «Финал четырех» Лиги наций УЕФА. Бельгийцы сыграют с французами 7 октября.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Вратари: Тибо Куртуа, Кун Кастелс, Симон Миньоле, Матс Селс;

    Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Менье;

    Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакес, Кевин Де Брейне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Фанакен, Аксель Витсель, Шарль Де Кетеларе, Доди Лукебакио;

    Форварды: Эден Азар, Леандро Троссар, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.

    Также в «Финал четырех» вышли Испания и Италия, которые сыграют между собой 6 октября.

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