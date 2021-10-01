Сборная Бельгии назвала состав на «Финал четырех» Лиги наций

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
Вратари: Тибо Куртуа, Кун Кастелс, Симон Миньоле, Матс Селс;
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Менье;
Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакес, Кевин Де Брейне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Фанакен, Аксель Витсель, Шарль Де Кетеларе, Доди Лукебакио;
Форварды: Эден Азар, Леандро Троссар, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.
Также в «Финал четырех» вышли Испания и Италия, которые сыграют между собой 6 октября.