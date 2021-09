Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Среди номинантов оказались вратарь «Шерифа» Йоргас Атанасиадис, защитник «Интера» Милан Шкриньяр, нападающий «Баварии» Лерой Сане и форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес.

🌟 Who's your #UCL Player of the Week? 🤔#UCLPOTW | @PlayStationEU